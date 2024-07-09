Подросток погиб на одной из баз отдыха Актау

Как сообщили порталу Lada.kz, парень прыгал в воду с горок.
Корреспондент портала обратился за комментарием к представителям базы отдыха.
«Насчет этой ситуации ничего не можем сказать, так как она не имеет отношения к горкам, он не падал с них. Парню просто стало плохо, его забрала скорая помощь».
В Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что скорую на место происшествия вызвали по причине утопления.
«В 14:26 с базы отдыха поступил вызов по пострадавшему. Повод — утопление. По приезду бригады была констатирована смерть».