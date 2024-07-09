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Подросток погиб на одной из баз отдыха Актау

На одной из баз отдыха в Актау 8 июля погиб подросток, 2007 года рождения. Причина смерти устанавливается, передает Tengri Travel.

Как сообщили порталу Lada.kz, парень прыгал в воду с горок.

Корреспондент портала обратился за комментарием к представителям базы отдыха.

«Насчет этой ситуации ничего не можем сказать, так как она не имеет отношения к горкам, он не падал с них. Парню просто стало плохо, его забрала скорая помощь».

прокомментировал представитель зоны отдыха.

В Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что скорую на место происшествия вызвали по причине утопления.

«В 14:26 с базы отдыха поступил вызов по пострадавшему. Повод — утопление. По приезду бригады была констатирована смерть».

сообщили на станции.