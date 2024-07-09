В Кашкадарье пьяный водитель зарезал инспектора ДПС

Преступник был задержан после объявления плана перехвата. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство лица в связи с выполнением им своего служебного долга». Мужчине грозит лишение свободы от пятнадцати до двадцати пяти лет, либо пожизненное заключение.