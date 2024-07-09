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В Волгограде на месте взрыва КНС-4 приступают к демонтажу основного здания

Специалистам предстоит разобрать сооружение так, чтобы минимизировать попадание обломков пострадавших конструкций в машинный зал станции.

Источник: предоставлено пресс-службой администрации Волгограда

Демонтаж старого неэксплуатируемого сооружения на территории КНС-4 закончили на юге Волгограда. Это позволит выставить технику, необходимую для разбора завалов самого здания канализационной насосной станции, уточняют в администрации областного центра.

«Перед специалистами стоит задача произвести разбор сооружения таким образом, чтобы минимизировать попадание обломков пострадавших конструкций в машинный зал станции, находящийся на подземном уровне», — уточняют в пресс-службе мэрии, предоставившей видео.

Насколько известно, как минимум три человека остаются под завалами.