В Волгограде на месте взрыва КНС-4 приступают к демонтажу основного здания

Демонтаж старого неэксплуатируемого сооружения на территории КНС-4 закончили на юге Волгограда. Это позволит выставить технику, необходимую для разбора завалов самого здания канализационной насосной станции, уточняют в администрации областного центра.
«Перед специалистами стоит задача произвести разбор сооружения таким образом, чтобы минимизировать попадание обломков пострадавших конструкций в машинный зал станции, находящийся на подземном уровне», — уточняют в пресс-службе мэрии, предоставившей видео.
Насколько известно, как минимум три человека остаются под завалами.