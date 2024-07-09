Самолёт из Омска не смог приземлиться в Санкт-Петербурге с первого раза

Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что на борту самолёта Омск-Новосибирск из-за ручной клади устроили потасовку пассажиры. Житель Новосибирска ругался нецензурно на омича, а на замечания других пассажиров и экипажа никак не реагировал. Чтобы решить конфликт, на борт самолёта поднялись полицейские. В итоге мужчину доставили в дежурную часть полиции и составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».