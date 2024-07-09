Самолёт из Омска не смог приземлиться в Санкт-Петербурге с первого раза

Утром 9 июля из омского аэропорта вылетел самолёт Airbus A320 авиакомпании «Россия». Он выполнял перелёт в Санкт-Петербург. Однако с первого раза приземлиться в аэропорту назначения лайнер не смог. У самолёта возникли проблемы с выпуском шасси, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».
Воздушное судно ушло на второй круг и благополучно приземлилось в Пулково. При этом экипаж не докладывал об аварийной ситуации на борту.
Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что на борту самолёта Омск-Новосибирск из-за ручной клади устроили потасовку пассажиры. Житель Новосибирска ругался нецензурно на омича, а на замечания других пассажиров и экипажа никак не реагировал. Чтобы решить конфликт, на борт самолёта поднялись полицейские. В итоге мужчину доставили в дежурную часть полиции и составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».