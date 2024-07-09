Пожар на Ворошилова в Батайске разбили на четыре боевых участка

Пожар на Ворошилова, 11 в Батайске разбили на четыре боевых участка, сейчас тушение продолжается. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области (по ГПС) Владимир Завер.
— Тушение было разбито на четыре боевых участка. Основными решающими направлениями работы стали эвакуация населения и организация эвакуации животных. Не допущено гибели людей на пожаре, — подчеркнул Владимир Завер.
Напомним, к четырехэтажному жилому дому на Ворошилова экстренные службы вызвали сегодня около 12:50. После этого возгоранию был присвоен третий ранг, также специалисты провели экстренную эвакуацию. На улицу вывели 20 человек.
Сейчас огнем охвачено 600 кв. метров, работают больше 80 человек, используется 26 единиц техники. Привлекли пожарный поезд. Предварительно, угрозы распространения огня на соседние дома нет. В ближайшие часы власти будут решать вопрос об оказании помощи пострадавшим.