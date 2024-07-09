Под Верхней Пышмой бензовоз влетел в легковушку

На седьмом километре дороги «Подъезд к Верхней Пышме» произошла авария с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, 51-летний мужчина на грузовике с цистерной ехал в сторону Верхней Пышмы. Он не обеспечил контроль за движением и влетел в легковушку Chevrolet Aveo, которой управляла 38-летняя женщина.
— В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажир легковой автомашины, которая в момент удара не была пристегнута ремнем безопасности. В настоящий момент медики оказывают ей необходимую помощь. Остальные участники в автоаварии не пострадали, — рассказали в ГИБДД региона.
Известно, что на момент аварии бензовоз был пустой. Угрозы взрыва нет. По факту столкновения проводится разбирательство.