ГИМС РТ: «Каждые выходные тонут от двух до четырех человек»

Об этом на Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Татарстан Юрий Венедиктов.
«Всего с начала года на водных объектах республики погибли 39 человек, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда погиб 31 человек. Еженедельно в выходные дни погибают от двух до четырех человек», — поделился статистикой представитель ведомства.
Основными причинами гибели людей на воде Венедиктов назвал купание в необорудованном месте — погибли двадцать человек, включая двоих детей, и случайное падение в воду — погибли 17 человек, в том числе двое детей.