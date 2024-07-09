ГИМС РТ: «Каждые выходные тонут от двух до четырех человек»

«Всего с начала года на водных объектах республики погибли 39 человек, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда погиб 31 человек. Еженедельно в выходные дни погибают от двух до четырех человек», — поделился статистикой представитель ведомства.