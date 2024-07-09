Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актрису Яну Троянову* внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Актриса Яна Троянова* включена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Источник: © РИА Новости

«Перечень террористов и экстремистов (Включенные)… Национальная часть… Физические лица… 21. Троянова Яна Александровна, 12.02.1973 г. р., г. Екатеринбург», — говорится в перечне.

* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.