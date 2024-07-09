Актрису Яну Троянову* внесли в перечень террористов и экстремистов

«Перечень террористов и экстремистов (Включенные)… Национальная часть… Физические лица… 21. Троянова Яна Александровна,
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Актриса Яна Троянова* включена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«Перечень террористов и экстремистов (Включенные)… Национальная часть… Физические лица… 21. Троянова Яна Александровна,
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.