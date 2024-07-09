В петербургском метро пассажиры подрались из-за эскалатора

По предварительным данным, инцидент произошел в вечерний час-пик, когда 44-летний мужчина хотел пройти по эскалатору. Предположительно, на его пути встал 19-летний юноша. Между пассажирами завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку.