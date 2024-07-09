Пожар в Батайске локализовали на площади в 700 кв. метров

Пожар на улице Ворошилова в Батайске локализовали. Оперативная информация поступила от пресс-службы регионального управления МЧС.
— В 16:29 горение было локализовано на площади в 700 кв. метров, — сообщили журналистам в экстренной службе.
Напомним, четырехэтажаный жилой дома на Ворошилова вспыхнул примерно в 12:50. Огнем оказалась охвачена кровля здания. Известно, что после возгорания проводилась эвакуация людей и животных.
На месте происшествия задействовали больше 80 человек, 26 единиц техники и пожарный поезд. В ближайшие часы будет решаться вопрос об оказании помощи пострадавшим.