Басманный суд заочно арестовал Юлию Навальную

Юлия Навальная — вдова оппозиционера Алексея Навального, умершего 16 февраля в колонии в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп. ФСИН тогда сообщила, что ему стало плохо во время прогулки, он потерял сознание, и прибывшие медики не смогли реанимировать Навального. В свидетельстве о смерти говорилось, что он умер по естественным причинам.