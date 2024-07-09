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Басманный суд заочно арестовал Юлию Навальную

Вдове Навального предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе. Ее объявили в международный розыск.
Источник: РИА "Новости"

Басманный районный суд по ходатайству Следственного комитета заочно арестовал вдову Алексея Навального, Юлию. Ей предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы).

«Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

В пресс-службе суда отметили, что срок для Навальной будет исчисляться с момента экстрадиции либо с момента ее задержания на территории России.

Навальная с детьми уехала из России в феврале 2021 года, после ареста ее супруга.

Юлия Навальная — вдова оппозиционера Алексея Навального, умершего 16 февраля в колонии в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп. ФСИН тогда сообщила, что ему стало плохо во время прогулки, он потерял сознание, и прибывшие медики не смогли реанимировать Навального. В свидетельстве о смерти говорилось, что он умер по естественным причинам.

На Мюнхенской конференции 16 февраля — в день смерти оппозиционера, — Юлия Навальная обвинила в смерти супруга президента России Владимира Путина и «его окружение». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обвинения в причастности к смерти Навального Владимира Путина «абсолютно голословные и хамские».

22 февраля с вдовой и дочерью Навального Дарьей встретился американский президент Джо Байден. Он пообещал ввести новые санкции против России. Впоследствии санкции из-за смерти оппозиционера ввели в том числе США, ЕС, Канада, Великобритания и Австралия.

В июле Навальная возглавила правозащитную организацию Human Rights Foundation (HRF), сменив бывшего чемпиона мира по шахматам и оппозиционера Гарри Каспарова (объявлен Минюстом иноагентом).