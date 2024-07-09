На трассе под Челябинском перевернулась «Лада», водитель и пассажир погибли

23-летний водитель «Лада Гранта» совершил запрещенный обгон и не справился с управлением. Машину занесло на левую обочину и выбросило в кювет с последующим переворотом. В результате аварии, водитель и его 23-летний пассажир скончались на месте от полученных травм.