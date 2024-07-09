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На трассе под Челябинском перевернулась «Лада», водитель и пассажир погибли

Молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности.

Смертельное ДТП произошло сегодня, 9 июля, в 19:00 на автодороге «Челябинск-Троицк-кхп Злак». Об этом сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

23-летний водитель «Лада Гранта» совершил запрещенный обгон и не справился с управлением. Машину занесло на левую обочину и выбросило в кювет с последующим переворотом. В результате аварии, водитель и его 23-летний пассажир скончались на месте от полученных травм.

По предварительным данным, никто из парней не был пристегнут ремнями безопасности в момент ДТП.