На трассе под Челябинском перевернулась «Лада», водитель и пассажир погибли

Смертельное ДТП произошло сегодня, 9 июля, в 19:00 на автодороге «Челябинск-Троицк-кхп Злак». Об этом сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.
23-летний водитель «Лада Гранта» совершил запрещенный обгон и не справился с управлением. Машину занесло на левую обочину и выбросило в кювет с последующим переворотом. В результате аварии, водитель и его 23-летний пассажир скончались на месте от полученных травм.
По предварительным данным, никто из парней не был пристегнут ремнями безопасности в момент ДТП.