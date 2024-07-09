В Батайске спасатели потушили пожар на улице Ворошилова

Напомним, что четырехэтажный жилой дом на Ворошилова начал полыхать около 12:50. Огонь за считанные минуты охватил порядка 700 квадратных метров. Животных и людей экстренно эвакуировали. Чтобы потушить полыхающий дом потребовалось несколько часов. На месте ЧП работали 80 спасателей и 26 спецмашин.