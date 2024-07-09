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В Батайске спасатели потушили пожар на улице Ворошилова

В Батайске спасатели полностью ликвидировали огонь в многоквартирном доме.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске спасатели полностью потушили многоквартирный дом на улице Ворошилова. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

— В 18:26 полная ликвидация огня, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что четырехэтажный жилой дом на Ворошилова начал полыхать около 12:50. Огонь за считанные минуты охватил порядка 700 квадратных метров. Животных и людей экстренно эвакуировали. Чтобы потушить полыхающий дом потребовалось несколько часов. На месте ЧП работали 80 спасателей и 26 спецмашин.

МЧС
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