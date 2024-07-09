КС поручил создать не умаляющие достоинство нормы конвоирования россиян

Экс-офицер настаивал, что условия в конвойных помещениях, куда его доставляли во время процесса, были недопустимыми. Суды посчитали, что гарантии, прописанные в законе, не распространяются на конвойные помещения судов, где люди находятся временно, поскольку они не перечислены в обжалуемой статье. В результате Смирнову отказали в компенсации.