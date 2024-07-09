В одной из башен «Москва-Сити» нашли тело немецкого топ-менеджера

Немецкий топ-менеджер Франк Риттнер, директор по операционной готовности в ГРК «Черногорская», найден мертвым в одной из башен «Москва-Сити», сообщил источник РБК, близкий к МВД. По предварительным данным, он скончался в результате сердечного приступа. Ранее о смерти Риттнера сообщили Baza и РЕН-ТВ.
«Тело обнаружено сегодня в его квартире в “Москва-Сити”. Видимых телесных повреждений нет», — сообщил РБК еще один источник в правоохранительных органах.
До перехода в ГРК «Черногорская» Риттнер был заместителем председателя правления «Евразийской группы», а также занимал руководящий пост в консалтинговой компании PriceWaterCoopers (PwC). Baza писала, что утром топ-менеджер не пришел на работу, что вызвало беспокойство коллег. Тело нашли после того, как сотрудники МЧС вскрыли его квартиру в башне Neva Towers.
ООО «Черногорская горнорудная компания» входит в группу компаний «Русская платина». Компания реализует проект по строительству горно-обогатительного комплекса в Норильске.
«Русская платина» — один из ведущих производителей металлов платиновой группы в мире, партнер «Норникеля» Владимира Потанина. Среди ее активов: крупнейшее в мире месторождение россыпной платины Кондер в Хабаровском крае, Черногорское месторождение близ Норильска и южная часть месторождения «Норильск-1».
Вице-президент «Русской платины» по связям с государственными и общественными организациями Владимир Москаленко подтвердил MSK1.ru смерть Риттнера. «Никакого криминала там нет», — сказал он изданию.
Риттнер проработал в горнодобывающих компаниях стран СНГ больше 15 лет, отмечает MSK.ru. Свою карьеру на постсоветском пространстве он начал в 2008 году в компании «Интерпайп», занимавшейся производством труб на Украине. В ней занимал пост директора по стратегии и развития бизнеса. Затем перешел в казахстанскую «Казцинк».
В 2012 году пришел в российское отделение PwC, где занимался консалтинговой деятельностью в области добычи горных руд и минералов.
С 2017 по 2019 год занимал пост замдиректора по производству в Nyrstar NV (компания является одним из крупнейших производителей цинка в мире) После ухода оттуда стал зампредом правления «Евразийской группы». Оттуда перешел в ГРК «Черногорская».