В одной из башен «Москва-Сити» нашли тело немецкого топ-менеджера

Риттнер проработал в горнодобывающих компаниях стран СНГ больше 15 лет, отмечает MSK.ru. Свою карьеру на постсоветском пространстве он начал в 2008 году в компании «Интерпайп», занимавшейся производством труб на Украине. В ней занимал пост директора по стратегии и развития бизнеса. Затем перешел в казахстанскую «Казцинк».