У экс-депутата Драганова в доме в Подмосковье прошли обыски

Baza пишет, что во время обыска дома были жена и сын экс-депутата, а он сам находится в Екатеринбурге, но уже получил повестку с вызовом к следователю и собирается вылетать в Москву. Канал со ссылкой на очевидцев передает, что при обыске вынесли несколько коробок.