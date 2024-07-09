У экс-депутата Драганова в доме в Подмосковье прошли обыски

По информации собеседника агентства, по предварительным данным, обыски связаны с «Русской буровой корпорацией», не исключено, что проводили их из-за неуплаты налогов. В каком процессуальном статусе находится сам Драганов, он не уточнил.
Baza пишет, что во время обыска дома были жена и сын экс-депутата, а он сам находится в Екатеринбурге, но уже получил повестку с вызовом к следователю и собирается вылетать в Москву. Канал со ссылкой на очевидцев передает, что при обыске вынесли несколько коробок.
Драганов был депутатом третьего, четвертого и пятого созывов Госдумы. До 2008 года он состоял в Генсовете «Единой России». Также был членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и состоял в исполкоме Российского футбольного союза (РФС).
РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.
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