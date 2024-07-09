Энергетики восстановили электроснабжение почти 600 тыс. человек на юге России

Повышенные температуры спровоцировало пиковую нагрузку внутри энергосети, в результате чего без электричества остались более 324 тыс. человек в Ростовской области, 181 тыс. человек в Краснодарском крае и Республике Адыгея, 94,3 тыс. потребителей в Астраханской области.