Энергетики восстановили электроснабжение почти 600 тыс. человек на юге России

«Электроснабжение потребителей в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Адыгея возобновлено. Восстановлена работа объектов генерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары без электричества остались почти 600 тыс. человек.
Повышенные температуры спровоцировало пиковую нагрузку внутри энергосети, в результате чего без электричества остались более 324 тыс. человек в Ростовской области, 181 тыс. человек в Краснодарском крае и Республике Адыгея, 94,3 тыс. потребителей в Астраханской области.