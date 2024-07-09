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Энергетики восстановили электроснабжение почти 600 тыс. человек на юге России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Адыгея. Об этом сообщает Минэнерго России.

Источник: Reuters

«Электроснабжение потребителей в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Адыгея возобновлено. Восстановлена работа объектов генерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары без электричества остались почти 600 тыс. человек.

Повышенные температуры спровоцировало пиковую нагрузку внутри энергосети, в результате чего без электричества остались более 324 тыс. человек в Ростовской области, 181 тыс. человек в Краснодарском крае и Республике Адыгея, 94,3 тыс. потребителей в Астраханской области.

энергетика