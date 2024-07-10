ВС РФ ударили авиабомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в Харьковской области

Ранее, 4 июня, сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
До этого, 27 мая, ВС РФ применяли ФАБ-500 по позициям ВСУ в районе села Липцы в Харьковской области. Позиции украинских военных находились в лесопосадке. Бомбы были сброшены на них с интервалом в доли секунды.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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