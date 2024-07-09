Хуситы сообщили об атаке на три судна в Аравийском море и Аденском заливе

По его словам, ВМС и ракетные войска движения в ходе совместной операции атаковали «американское судно Maersk Sentosa в Аравийском море». Военный представитель утверждал, что «попадание было прямым и точным». Кроме того, в Аравийском море с помощью беспилотников были нанесены удары по судну Marathopolis, «нарушившему запрет на заход в порты оккупированной Палестины». Также с помощью беспилотников было обстреляно «израильское судно MSC Patnaree в Аденском заливе», сказал он.
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.