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Хуситы сообщили об атаке на три судна в Аравийском море и Аденском заливе

ДУБАЙ, 9 июля. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало три судна, в том числе те, которые повстанцы посчитали связанными с Израилем и Соединенными Штатами. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Источник: AP 2023

По его словам, ВМС и ракетные войска движения в ходе совместной операции атаковали «американское судно Maersk Sentosa в Аравийском море». Военный представитель утверждал, что «попадание было прямым и точным». Кроме того, в Аравийском море с помощью беспилотников были нанесены удары по судну Marathopolis, «нарушившему запрет на заход в порты оккупированной Палестины». Также с помощью беспилотников было обстреляно «израильское судно MSC Patnaree в Аденском заливе», сказал он.

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.