Штурмгруппа ВС РФ захватила опорпункт ВСУ и четыре дня удерживала важные рубежи

В тот же день бойцы расчета миномета «Тюльпан» рассказали «Известиям» о своей работе на южнодонецком направлении. Снаряд самого крупного самоходного миномета может оставить воронку глубиной в 6 м, а корректируемые мины легко смещаются в воздухе, поэтому погрешность минимальна.