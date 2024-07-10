Лимузин загорелся на Октябрьской набережной

Ранее SPB.KP.RU рассказывал о ДТП на трассе в Ленинградской области, где столкнулись два грузовика и один из них загорелся. В пресс-службе МЧС рассказали, что авария произошла, когда один из водителей начал перестраиваться. Вероятно, он не заметил другого автомобиля и боком зацепил его. Пострадали оба водителя, им оказали медицинскую помощь. Тушить пожар прибыли семь пожарных и две единицы техники. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.