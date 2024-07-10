У сбежавших миллиардеров из МВД арестовали новые активы

О теневых выплатах следствие узнало от администратора Иванова, попавшегося на растрате (ст. 160 УК РФ) криптовалюты. Заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, он рассказал, когда, за что и сколько «откатывал» силовикам. За хищение на общую сумму 3 167 433 649 ₽ 36 коп. Мещанский суд Москвы в особом порядке назначил ему три года и шесть месяцев колонии общего режима, штраф в размере 500 тыс. руб. и ограничение свободы сроком на один год после отсидки. В свою очередь, представители WEX подали на администратора в суд, который взыскал с него, учитывая курсовую разницу, ущерб в размере 18 млрд руб. При этом 3 млрд руб. фигурант бирже возместил добровольно. Сейчас он обжалует судебное решение.