У сбежавших миллиардеров из МВД арестовали новые активы

Столичные суды по ходатайствам старшего следователя по особо важным делам управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главного следственного управления СКР Александра Кузнецова (участвует также в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле») продолжили аресты активов предполагаемых коррупционеров из бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России.
Речь идет об экс-начальнике отделения по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий, Георгии Сатюкове и его подчиненном Дмитрии Соколове. В октябре прошлого года следователь Кузнецов заочно предъявил им обвинения в получении взяток в особо крупном размере и посредничестве в этом (ст. 290 и 291.1 УК РФ), инициировав вначале федеральный, а затем и международный розыск фигурантов, предположительно, скрывшихся за границей.
По версии следствия, вначале администратора криптобиржи WEX Алексея Иванова активно опекали сотрудники ФСБ (проверка в их отношении к возбуждению уголовного дела не привела), а с марта 2019 года по октябрь 2021 года — сотрудники БСТМ МВД, которым он за «незаконные действия (бездействие) и общее покровительство» перевел на криптокошельки не менее 2119,5265569864 ВТС, что, по подсчетам участников расследования, на тот момент было эквивалентно сумме не менее 4,9 млрд руб. (сейчас 10,5 млрд руб.).
Предполагаемые взяточники конвертировали часть полученной криптовалюты в доллары, евро и рубли, разместив их на десятках счетов в различных банках, а также вложили в ценные бумаги. Затем начали скупать на них недвижимость.
По некоторым данным, господин Соколов стал владельцем апартаментов в самом высоком здании Дубая — башне «Бурдж-Халифа».
Нашлась недвижимость у беглецов и в Москве. Как уже сообщал «Ъ», у них арестовали квартиру в ЖК «Нежинский ковчег». А недавно та же участь постигла почти двухсотметровые апартаменты в комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице, имеющие кадастровую стоимость более 50 млн руб.
Интересно, что полицейские покупали недвижимость и открывали счета в основном на своих подруг и сожительниц, возможно, взяв пример со скандально известного полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко (поставленный им рекорд по взяткам сотрудниками БСТМ был побит почти в три раза), отбывающего 16-летний срок.
О теневых выплатах следствие узнало от администратора Иванова, попавшегося на растрате (ст. 160 УК РФ) криптовалюты. Заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, он рассказал, когда, за что и сколько «откатывал» силовикам. За хищение на общую сумму 3 167 433 649 ₽ 36 коп. Мещанский суд Москвы в особом порядке назначил ему три года и шесть месяцев колонии общего режима, штраф в размере 500 тыс. руб. и ограничение свободы сроком на один год после отсидки. В свою очередь, представители WEX подали на администратора в суд, который взыскал с него, учитывая курсовую разницу, ущерб в размере 18 млрд руб. При этом 3 млрд руб. фигурант бирже возместил добровольно. Сейчас он обжалует судебное решение.