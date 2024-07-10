В Приморье задержали членов банды, вымогавших деньги у участников СВО

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. Полиция пресекла деятельность банды в Арсеньеве Приморского каря, члены которой за разрешение конфликтов вымогали деньги у местных жителей, в том числе участников специальной военной операции, сообщает региональное УМВД РФ.
«Сотрудники УМВД России по Приморскому краю и при поддержке коллег из Росгвардии пресекли деятельность организованной группы. В ходе спецоперации задержан 66-летний ранее судимый житель города Арсеньева, обладающий авторитетом в криминальной среде. Задержанные совершали имущественные преступления в отношении граждан, в том числе участников СВО. Установлена их причастность к 9 эпизодам противоправной деятельности», — говорится в сообщении.
По данным полиции, «авторитеты» помогали приморцам в разрешении конфликтов, за что требовали денежную компенсацию.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Фигурантам дела грозит до 7 лет колонии. На лидера группы завели дело по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Всех задержанных заключили под стражу.