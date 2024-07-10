В Приморье задержали членов банды, вымогавших деньги у участников СВО

«Сотрудники УМВД России по Приморскому краю и при поддержке коллег из Росгвардии пресекли деятельность организованной группы. В ходе спецоперации задержан 66-летний ранее судимый житель города Арсеньева, обладающий авторитетом в криминальной среде. Задержанные совершали имущественные преступления в отношении граждан, в том числе участников СВО. Установлена их причастность к 9 эпизодам противоправной деятельности», — говорится в сообщении.