Во Владивостоке «Трифоновским» предъявили новые обвинения

«В то же время обвиняемый и другие лица, в том числе входящие в структуру преступного сообщества, в целях сокрытия происхождения своих преступных доходов в период с 2004 года по настоящее время совершали сделки по приобретению движимого и недвижимого имущества, оформленного как на свое имя, так и на других своих близких родственников», — рассказали в Следственном комитете.