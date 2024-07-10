Во Владивостоке «Трифоновским» предъявили новые обвинения

Во Владивостоке Александру Ясину и Сергею Матвееву предъявили обвинения в руководстве и участии в преступном сообществе, мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. Уголовное дело по этим статьям на лидеров «трифоновских» завели в конце июня, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Следственное управление СК России по Приморскому краю.
По версии следствия, в 90-х годах Ясин, Матвеев, Игорь Ковальчук и еще несколько человек вошли в состав банды, организованной Сергеем Трифоновым. После убийства лидера группировки в мае 2004 года, ее возглавил Александр Ясин.
Преступники занимались как откровенным бандитизмом — похищениями и убийствами, так и «пробовали» себя в экономике. Самым большим их активом стал знаменитый Спортивный рынок и работавшие на нем торговые центры «Гранд» и «Союз», прибыль с которых бандиты получали через подконтрольные им ООО «Буше» и «Спортинвест». Неплохую, надо отметить прибыль — с 2002 по 2024 год только торговые центры принесли им 1,6 миллиарда рублей доходов.
Причем, все эти долгие годы торговые центры и весь рынок существовали совершенно незаконно. Земля, на которой они находились, предназначалась для создания спортивных объектов и отдыха. В аренду ее преступники взяли, используя мошеннические схемы и «доброжелательность» городских чиновников.
«В то же время обвиняемый и другие лица, в том числе входящие в структуру преступного сообщества, в целях сокрытия происхождения своих преступных доходов в период с 2004 года по настоящее время совершали сделки по приобретению движимого и недвижимого имущества, оформленного как на свое имя, так и на других своих близких родственников», — рассказали в Следственном комитете.
Напомним, торговые центры «Гранд» и «Союз» снесли по решению суда в 2023 году, Спортивный рынок ликвидировали еще раньше.
Александра Ясина сейчас судят по обвинению в убийстве двух человек, бандитизме и уклонении от уплаты налогов на сумму больше 181 миллиона рублей. Штатного киллера «трифоновских» Игоря Ковальчука в марте 2024 года приговорили к 14 годам лишения свободы за убийство семи бизнесменов и похищение людей.
Кроме того, суд рассматривает иск о взыскании с трех фигурантов 960 миллионов рублей, полученных ими с преступной деятельности.