В жёстком ДТП в Находке погиб человек

В Находке произошло смертельное ДТП, один человек. Полиция проводит проверку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается, что 39-летний водитель автомобиля Nissan Note при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Mark II, за рулем которого находился 25-летний водитель. Автомобиль двигался по Находкинскому проспекту во встречном направлении. В результате ДТП водитель Nissan Note погиб.
На место аварии прибыли сотрудники ГАИ, бригада скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа отдела полиции. По факту ДТП полиция проводит проверку. Обстоятельства происшествия, приведшие к гибели человека, устанавливаются. Также назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Напомним, во вторник, 9 июля, также произошло ДТП со смертельным исходом. Погибла 15-летняя девочка в Красноармейском районе. Виновником ДТП является 16-летний подросток без водительских прав.