В жёстком ДТП в Находке погиб человек

Отмечается, что 39-летний водитель автомобиля Nissan Note при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Mark II, за рулем которого находился 25-летний водитель. Автомобиль двигался по Находкинскому проспекту во встречном направлении. В результате ДТП водитель Nissan Note погиб.