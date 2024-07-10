В Хабаровске двое школьников травмировались, упав с электросамоката

Инцидент произошёл днём 9 июля на улице Краснореченской. Двое 12-летних подростков катались на одном электросамокате по прилегающей территории дома № 147. Мальчик, который был за рулём, не смог удержать равновесие, из-за чего средство индивидуальной мобильности рухнуло на землю.