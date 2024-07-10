В Хабаровске двое школьников травмировались, упав с электросамоката

В Хабаровске двое школьников травмировались при падении с электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Инцидент произошёл днём 9 июля на улице Краснореченской. Двое 12-летних подростков катались на одном электросамокате по прилегающей территории дома № 147. Мальчик, который был за рулём, не смог удержать равновесие, из-за чего средство индивидуальной мобильности рухнуло на землю.
В результате падения пострадали оба несовершеннолетних пассажира электросамоката. Степень их травм не уточняется. Ребятам оказана медицинская помощь.
На месте работали сотрудники ГАИ. Все обстоятельства устанавливаются.
«Электросамокат не предназначен для перевозки пассажиров. Передвигаться на нём может только один человек», — напомнили в ведомстве.