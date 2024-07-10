Найдено тело пассажирки перевернувшегося у Хабаровска катера

В пригороде Хабаровска в ходе поисковой операции обнаружено тело одной из пропавших пассажирок перевернувшегося в ночь с субботы на воскресенье у Амурского моста катера. Оно было найдено ниже по течению от места трагедии в протоке Хохлацкая недалеко от села Воронежское-3. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию официального Телеграм-канала регионального главка МЧС России.
Как стало известно корреспонденту нашего издания, погибшая работала врачом-педиатром в одном из медицинских учреждений Хабаровска. Среди родителей маленьких пациентов о ней остались только положительные отзывы.
Напомним, три женщины отправились поздним вечером субботы, 6 июля, в ночную прогулку на катере от городской набережной с двумя приятелями. По предварительным данным судоводитель около Амурского моста совершил опасный манёвр, сделав крутой вираж. Катер «Амур-2» сильно накренился и начал тонуть. Один из приятелей и пассажирка сумели вплавь добраться до берега. Ещё трое пропали.
Обследовано свыше 80 километров акватории и береговой линии. Поиски двух оставшихся пропавших продолжаются. С их родными работают психологи МЧС.
По факту происшествия Следственный комитет расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
ВАЖНО:
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России обращают внимание судоводителей на важность соблюдения правил безопасности:
при движении по акватории в темное время суток на маломерном судне должны быть включены ходовые огни. Это требование также относится и к резиновым лодкам с мотором;
запрещено выходить на судовой ход другого катера при видимости, составляющей менее одного километра, а также маневрировать на судовом ходу;
спасательные жилеты должны быть надеты на всех пассажирах лодки или катера, в том числе резиновых лодок, длина которых менее четырёх метров;
при выходе на акваторию судоводитель должен убедиться в технической исправности маломерного судна;
транспортное средство должно быть зарегистрировано в ГИМС, пройдено техническое освидетельствование, судоводитель обязан иметь удостоверение на право управления маломерным судном;
перед выходом на акваторию заранее изучите метеопрогноз на время поездки. Не выходите на воду при плохой погоде, низкой видимости, волнении и во время прохождения циклонов;
не выходите на маломерных судах в состоянии алкогольного и иного опьянения.
Казалось бы, эти требования просты, но нарушение их грозит не только административным штрафом, но и главное — стоит жизни и здоровья людей!