Найдено тело пассажирки перевернувшегося у Хабаровска катера

В пригороде Хабаровска в ходе поисковой операции обнаружено тело одной из пропавших пассажирок перевернувшегося в ночь с субботы на воскресенье у Амурского моста катера. Оно было найдено ниже по течению от места трагедии в протоке Хохлацкая недалеко от села Воронежское-3. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию официального Телеграм-канала регионального главка МЧС России.