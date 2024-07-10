Офицер заложил имущество воинской части в ломбард и лишился звания в Семее

Обвиняемый служил начальником топографической службы штаба. В ломбард он отнес подотчетные ему приборы. Ущерб государству от этой «сделки» превысил 2 миллиона тенге. Суд признал мужчину виновным в растрате вверенного ему чужого имущества и приговорил к двум с половиной годам колонии. Кроме того, военного лишили звания капитана и взыскали с него материальный ущерб. Будет ли обжаловать приговор бывший капитан, не уточняется.