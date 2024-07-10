В Центральном районе Новосибирска закрыли подпольное казино

Новосибирские правоохранители обнаружили подпольное казино в Центральном районе города. Как сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области, организаторы проводили игры вплоть до июля 2024 года.
— В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведении азартных игр. 5 июля изъяли системные блоки и денежные средства, используемые для организации игорной деятельности. Всего изъято около 50 единиц различной техники, — написали в ведомстве.
Известно, что новосибирцы организовывали игры в Центральном районе города до июля 2024 года. Со своими клиентами они общались в соцсетях и по телефону.
Полиция установила личность лишь одного преступника.