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В Центральном районе Новосибирска закрыли подпольное казино

В отношении организатора возбудили уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирские правоохранители обнаружили подпольное казино в Центральном районе города. Как сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области, организаторы проводили игры вплоть до июля 2024 года.

— В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведении азартных игр. 5 июля изъяли системные блоки и денежные средства, используемые для организации игорной деятельности. Всего изъято около 50 единиц различной техники, — написали в ведомстве.

Известно, что новосибирцы организовывали игры в Центральном районе города до июля 2024 года. Со своими клиентами они общались в соцсетях и по телефону.

Полиция установила личность лишь одного преступника.