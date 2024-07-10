ФСБ в Хабаровске ликвидировала межрегиональный канал поставок наркотических средств

Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю получена оперативная информация о причастности 33— летнего жителя г. Хабаровска к организации межрегионального канала поставки наркотических средств в особо крупном размере с целью последующего незаконного сбыта.
В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что хабаровчанин с целью сбыта наркотических средств хранил по адресу проживания особо крупную партию наркотических средств. Злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.
Во время обыска по адресу проживания обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом около 3 кг, принадлежавшие хабаровчанину.
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю.