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ФСБ в Хабаровске ликвидировала межрегиональный канал поставок наркотических средств

Во время обыска у жителя краевой столицы изъято около 3 кг наркотиков.

Источник: УФСБ по Хабаровскому краю

Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю получена оперативная информация о причастности 33— летнего жителя г. Хабаровска к организации межрегионального канала поставки наркотических средств в особо крупном размере с целью последующего незаконного сбыта.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что хабаровчанин с целью сбыта наркотических средств хранил по адресу проживания особо крупную партию наркотических средств. Злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.

Во время обыска по адресу проживания обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом около 3 кг, принадлежавшие хабаровчанину.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю.