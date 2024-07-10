В Омске на ходу загорелся рейсовый автобус

Транспортное средство двигалось по маршруту № 22. Пассажиры успели покинуть салон общественного транспорта, так что обошлось без пострадавших.
На месте работают спасатели. Информация уточняется.
Как стало известно «СуперОмску», в среду, 10 июля 2024 года, в 7 часов утра произошло возгорания автобуса с гаражным номером «751».
Транспортное средство двигалось по маршруту № 22. Пассажиры успели покинуть салон общественного транспорта, так что обошлось без пострадавших.
На месте работают спасатели. Информация уточняется.