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В Омске на ходу загорелся рейсовый автобус

Как стало известно «СуперОмску», в среду, 10 июля 2024 года, в 7 часов утра произошло возгорания автобуса с гаражным номером «751».

Транспортное средство двигалось по маршруту № 22. Пассажиры успели покинуть салон общественного транспорта, так что обошлось без пострадавших.

На месте работают спасатели. Информация уточняется.

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