Ныряльщик нашел на дне Братского водохранилища гранатомет «Муха»

Житель Усть-Илимска Иркутской области, нырявший в Братском водохранилище, обнаружил на дне предмет, напоминающий гранатомет. Сибиряк вынес его на берег и сообщил об этом силовикам.
На место прибыли специалисты группы разминирования ОМОН регионального управления Росгвардии и обследовали находку, проинформировали в ведомстве.
Как выяснилось, необычный улов представляет собой реактивную противотанковую гранату времен СССР, сокращенно РПГ-18. Этот снаряд известен как гранатомет «Муха».
Росгвардейцы, соблюдая стандартные в таких случаях меры безопасности, с помощью подрывного заряда уничтожили хорошо сохранившуюся боевую гранату на полигоне.