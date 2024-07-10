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Ныряльщик нашел на дне Братского водохранилища гранатомет «Муха»

Источник: Российская газета

Житель Усть-Илимска Иркутской области, нырявший в Братском водохранилище, обнаружил на дне предмет, напоминающий гранатомет. Сибиряк вынес его на берег и сообщил об этом силовикам.

На место прибыли специалисты группы разминирования ОМОН регионального управления Росгвардии и обследовали находку, проинформировали в ведомстве.

Как выяснилось, необычный улов представляет собой реактивную противотанковую гранату времен СССР, сокращенно РПГ-18. Этот снаряд известен как гранатомет «Муха».

Росгвардейцы, соблюдая стандартные в таких случаях меры безопасности, с помощью подрывного заряда уничтожили хорошо сохранившуюся боевую гранату на полигоне.