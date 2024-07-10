Экипаж ЗРК «Тор-М2» уничтожил украинские беспилотники

«Расчет зенитного ракетного комплекса “Тор-М2” группировки войск “Север” уничтожил беспилотники ВСУ в зоне проведения СВО», — сообщили в оборонном ведомстве.
В МО уточнили, что расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз противника с воздуха, поражая широкий спектр целей.
«Зенитно-ракетный комплекс “Тор-М2” — одна из самых современных машин на фронте. Радиолокационная станция не просто видит цели на расстоянии 30 километров, но и способна отличить разведывательный дрон от камикадзе или ракету HIMARS от “Storm Shadow”, — добавили в МО.