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Экипаж ЗРК «Тор-М2» уничтожил украинские беспилотники

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 10 июл — РИА Новости. Расчет ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Север» уничтожил беспилотники ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчет зенитного ракетного комплекса “Тор-М2” группировки войск “Север” уничтожил беспилотники ВСУ в зоне проведения СВО», — сообщили в оборонном ведомстве.

В МО уточнили, что расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз противника с воздуха, поражая широкий спектр целей.

«Зенитно-ракетный комплекс “Тор-М2” — одна из самых современных машин на фронте. Радиолокационная станция не просто видит цели на расстоянии 30 километров, но и способна отличить разведывательный дрон от камикадзе или ракету HIMARS от “Storm Shadow”, — добавили в МО.