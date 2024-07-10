Пожилая пермячка прячется от избивавшего её сына в социальных гостиницах

Жительница Перми пожилого возраста прячется от избивавшего её сына в социальных гостиницах, сообщает 59.RU.
Историю порталу рассказала сама 71-летняя женщина. По её словам, 41-летний мужчина начал поднимать руку на женщин более 20 лет назад. Пермяк избил свою девушку, когда она сообщила, что уходит от него. Как отмечает пожилая женщина, после этого у её сына появилась другая женщина, от которой у мужчины родилась дочь.
«Жену стал бить ещё до рождения ребёнка. Первый раз избил, когда вернулся с работы и увидел, что мы вместе шьём. Ему не понравилось, что у нас складываются хорошие отношения», — рассказывает женщина.
Как сообщает портал, в это же время пермяк начал избивать и свою мать. По её словам, мужчина делал это будучи пьяным и находясь в трезвом состоянии. Позже сожительнице удалось сбежать от пермяка вместе с ребёнком. Несмотря на то, что девушка скрывалась, мужчина нашёл её и убил нового партнёра бывшей подруги. Сама женщина была ранена, но выжила. Нападавшего приговорили к 13 годам колонии.
Мужчина вышел досрочно через девять лет. Как рассказывает 59.RU, после возвращения он продолжил избивать мать. Женщина терпела побои до мая 2023 года, когда получила от ударов сотрясение мозга. С тех пор она боится вернуться домой и живёт в социальных гостиницах.
По словам пермячки, с момента освобождения её сын успел напасть ещё на одну женщину. С 2022 года мужчина начал преследовать свою бывшую одноклассницу и её сына. В один момент мужчина напал на них с ножом. Этот эпизод и избиения матери объединили в одно уголовное дело.
Несмотря на наличие производства, мужчина остаётся на свободе. Пожилая пермячка просит передать уголовное дело в следственный комитет и ограничить свободу мужчины, чтобы он перестал угрожать пострадавшим от его действий.
В полиции порталу 59.RU сообщили, что на данный момент правоохранители продолжают проводить следственные действия и устанавливать обстоятельства по делу об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.