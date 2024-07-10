Пожилая пермячка прячется от избивавшего её сына в социальных гостиницах

Как сообщает портал, в это же время пермяк начал избивать и свою мать. По её словам, мужчина делал это будучи пьяным и находясь в трезвом состоянии. Позже сожительнице удалось сбежать от пермяка вместе с ребёнком. Несмотря на то, что девушка скрывалась, мужчина нашёл её и убил нового партнёра бывшей подруги. Сама женщина была ранена, но выжила. Нападавшего приговорили к 13 годам колонии.