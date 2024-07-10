Трое ветеранов МВД помогли полицейским раскрыть угон грузовика в Иркутске

Сотрудники МВД выяснили, что похожую машину несколько раз видели в Ленинском районе Иркутска.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, к проводившим проверку полицейским обратились трое мужчин, одному из которых принадлежал угнанный автомобиль. Они рассказали, что ранее работали в органах и готовы помочь. Полицейские не стали отказывать ветеранам службы.
Проанализировав ситуацию, группа определила, когда и где похищенный грузовик появляется чаще всего, и в нужное время ветераны выставились на перекрёстках. Вскоре они действительно заметили ту самую машину, которая ехала по Розы Люксембург, заблокировали ему проезд и дождались оперативников. Угонщиками оказались двое молодых людей, которые планировали использовать грузовик для организации бизнеса по перевозкам. В момент задержания они везли заказчику кровать. С нарушителями работают следователи.