Трое ветеранов МВД помогли полицейским раскрыть угон грузовика в Иркутске

Проанализировав ситуацию, группа определила, когда и где похищенный грузовик появляется чаще всего, и в нужное время ветераны выставились на перекрёстках. Вскоре они действительно заметили ту самую машину, которая ехала по Розы Люксембург, заблокировали ему проезд и дождались оперативников. Угонщиками оказались двое молодых людей, которые планировали использовать грузовик для организации бизнеса по перевозкам. В момент задержания они везли заказчику кровать. С нарушителями работают следователи.