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В Приангарье задержан дроппер-гастролер

В Иркутской области полицейскими задержан очередной любитель легких денег, подвизавшийся на побегушках у мошенников, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ГУ МВД

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, им оказался 22-летний житель Республики Бурятия, который, по заданию своих «работодателей» успел забрать деньги у пенсионеров в нескольких городах области:

«С заявлениями о хищении денежных средств к сотрудникам полиции обратились пожилые жители Ангарска и Иркутска. На стационарный телефон им поступали звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов. Звонившие рассказывали легенду о том, что родственник собеседника стал виновником ДТП, в котором пострадали люди. Для “компенсации” лечения, а также не привлечения к уголовной ответственности злоумышленники предлагали внести денежное вознаграждение. Затем к пенсионерам приезжал курьер и забирал деньги».

На сегодняшний день известно, что задержанный дроппер причастен к хищению 440 тысяч рублей у трех жителей Иркутска и 200 тысяч в Ангарске.

Правоохранители ищут других пострадавших от действий курьера — мошенника.