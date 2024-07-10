В Приангарье задержан дроппер-гастролер

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, им оказался 22-летний житель Республики Бурятия, который, по заданию своих «работодателей» успел забрать деньги у пенсионеров в нескольких городах области:
«С заявлениями о хищении денежных средств к сотрудникам полиции обратились пожилые жители Ангарска и Иркутска. На стационарный телефон им поступали звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов. Звонившие рассказывали легенду о том, что родственник собеседника стал виновником ДТП, в котором пострадали люди. Для “компенсации” лечения, а также не привлечения к уголовной ответственности злоумышленники предлагали внести денежное вознаграждение. Затем к пенсионерам приезжал курьер и забирал деньги».
На сегодняшний день известно, что задержанный дроппер причастен к хищению 440 тысяч рублей у трех жителей Иркутска и 200 тысяч в Ангарске.
Правоохранители ищут других пострадавших от действий курьера — мошенника.