В Приангарье задержан дроппер-гастролер

«С заявлениями о хищении денежных средств к сотрудникам полиции обратились пожилые жители Ангарска и Иркутска. На стационарный телефон им поступали звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов. Звонившие рассказывали легенду о том, что родственник собеседника стал виновником ДТП, в котором пострадали люди. Для “компенсации” лечения, а также не привлечения к уголовной ответственности злоумышленники предлагали внести денежное вознаграждение. Затем к пенсионерам приезжал курьер и забирал деньги».