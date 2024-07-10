Мужчину приговорили к 6,4 годам за смертельное ДТП в Иркутской области

Находившиеся в салоне женщине получили серьезные травмы и скончались на месте аварии. Тогда за расследование взялись полицейские. Теперь по решению суда житель Татарстана отправится отбывать наказание в ИК общего режима. Его также лишили возможности водить транспортные средства на 2,8 года и обязали выплатить дочери одной из женщин два миллиона рублей.