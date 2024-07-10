Мужчину приговорили к 6,4 годам за смертельное ДТП в Иркутской области

За смертельное ДТП в колонию на 6,4 года отправится 41-летний житель республики Татарстан. В нем погибли две женщины 58 и 60 лет. Сама авария произошла в Аларском районе 26 июля 2023 в ночное время. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.
— Управляя большегрузным автомобилем «Ситрак», вблизи поселка Забитуй Аларского района мужчина наехал на машину «Хавал Джолион», стоящую на светофоре. Тем самым вытолкнул его на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим грузовиком, не располагающим технической возможностью избежать столкновения, — пояснили правоохранители.
Находившиеся в салоне женщине получили серьезные травмы и скончались на месте аварии. Тогда за расследование взялись полицейские. Теперь по решению суда житель Татарстана отправится отбывать наказание в ИК общего режима. Его также лишили возможности водить транспортные средства на 2,8 года и обязали выплатить дочери одной из женщин два миллиона рублей.