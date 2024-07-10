Ребенка ударило током на детской площадке в Павлодаре

Как сообщает телеканал, причиной инцидента с ребенком на детской площадке стали старые линии электропередач. Они, по словам местных жителей, проходят над детской площадкой, при этом один из столбов — под напряжением. Отмечается,
что это не первый подобный случай. В прошлом году на этой же детской площадке, как рассказывают обеспокоенные жители, ударило ребенка током.
Столбы во дворе — в аварийном состоянии, им больше 30 лет. Павлодарцы считают, что старые опоры давно пора демонтировать, а вместо них сети проложить под землей.
«Мы уже куда только не жаловались. Мы жалуемся уже третий год. Это все проходит под проводами, вот этот столб. В прошлом году там сильно замкнуло, все искрило. В прошлом году, говорят, что ребенок пострадал от тока», — рассказала жительница города Людмила Юзюк.
«Вот эти провода — посмотрите, как они висят. Они при ветре, при дожде начинают искрить. Не дай Бог оборвется и все, ребенка убьет. А у нас тут детей столько. Когда дождь идет вообще опасно, они все хватаются за эти столбы», — возмутился житель Сайфулла Сабаров.
Врачи детской областной больницы отмечают, что летом количество детей, пострадавших от удара током, значительно увеличивается. Ежегодно в летний период в стационар поступают от 5 до 15 подростков.
«Удар током вплоть до летального исхода может. А так — это сердечно-сосудистые патологии, нарушение ритма и ожоги», — отметила заведующая приемным отделением детской областной больницы Фариза Милушева.
Сообщается, что месяц назад в детскую больницу поступил ребенок, который получил удар током на улице Павлодара. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, отмечают врачи. В местном акимате заверили, что по этому несчастному случаю уже провели проверку и устранили нарушение. Здесь же отреагировали на жалобы жильцов многоэтажки — на место выехала комиссия в составе чиновников и Павлодарской распределительной электросетевой компании, был проведен осмотр. Однако жильцы не хотят ждать решения комиссии и готовят жалобу в прокуратуру. Летом прошлого года 4-летнего ребенка ударило током во время игр рядом с трансформатором в Таразе.
Также в Жетысуской области девочку ударило током во время игр с другими детьми — она спряталась в трансформаторной подстанции. Ребенок попал в реанимацию. В прошлом году мы писали, что в Туркестанской области 10-летней мальчик лишился ноги после поражения электрическим током. Полицией по данному факту было начато расследование.
Первая помощь при ударе током
На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током:
- постарайтесь отключить электричество;
- ни в коем случае не прикасайтесь к человеку с электротравмой — вас также может ударить током;
- в случае даже кратковременной потери сознания, головокружения, головных, сердечных болей, пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, поскольку его состояние может резко ухудшиться, вплоть до развития коллапса и инфаркта;
- в тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания, нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию «рот в рот» и непрямому массажу сердца.