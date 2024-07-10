Ребенка ударило током на детской площадке в Павлодаре

Сообщается, что месяц назад в детскую больницу поступил ребенок, который получил удар током на улице Павлодара. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, отмечают врачи. В местном акимате заверили, что по этому несчастному случаю уже провели проверку и устранили нарушение. Здесь же отреагировали на жалобы жильцов многоэтажки — на место выехала комиссия в составе чиновников и Павлодарской распределительной электросетевой компании, был проведен осмотр. Однако жильцы не хотят ждать решения комиссии и готовят жалобу в прокуратуру. Летом прошлого года 4-летнего ребенка ударило током во время игр рядом с трансформатором в Таразе.