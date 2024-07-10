Водитель тягача получил срок за ДТП с двумя погибшими в Иркутской области

Суд вынес приговор в отношении водителя большегруза, по вине которого погибли два человека. Сама же авария произошла год назад в ночное время на федеральной трассе «Сибирь» неподалёку от посёлка Забитуй в Аларском районе.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, по данным следствия, водитель тягача «Ситрак» совершил наезд на автомобиль «Хавал», который стоял на проезжей части в ожидании разрешающего сигнала светофора. От удара иномарка вылетела на встречку, где столкнулась с другим грузовиком. В результате ДТП погибли водитель китайского кроссовера и его 60-летняя пассажирка.
Суд признал водителя тягача виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Фигуранта приговорили к 6 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запретили управлять транспортными средствами в течение 2 лет и 8 месяцев. С него также взыскали в пользу дочери потерпевшей компенсацию в размере 2 миллиона рублей.