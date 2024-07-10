Водитель тягача получил срок за ДТП с двумя погибшими в Иркутской области

Суд признал водителя тягача виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Фигуранта приговорили к 6 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запретили управлять транспортными средствами в течение 2 лет и 8 месяцев. С него также взыскали в пользу дочери потерпевшей компенсацию в размере 2 миллиона рублей.