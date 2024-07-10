Тело мужчины обнаружили у подъезда жилого дома в Дальнегорске

Дальнегорск потрясла по-настоящему жуткая новость. У подъезда дома на улице Первомайская местные жители обнаружили труп мужчины, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.
По предварительной информации, утром 10 июля двое неизвестных выгрузили тело мужчины, оставили его у подъезда и уехали. Это заметили несколько свидетелей, как рассказали «Комсомолке» в ведомстве, привезли труп в микроавтобусе.
«Видимых признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружено. Назначено проведение судебно-медицинских исследований», — добавили в прокуратуре.
После случившегося была назначена проверка, представителям ведомства предстоит найти людей, которые привезли тело мужчины, а также установить личность самого погибшего.