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4 млн тенге похитил акмолинец, снимая пенсию умершей бабушки

Родной внук скрыл смерть бабушки и получал за нее пенсию в Акмолинской области. Мошенник успел похитить у государства четыре млн тенге. Следующие три года мужчина проведет за решеткой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, факт хищения пенсионных денежных средств был выявлен в ходе анализа зерендинскими прокурорами. Было установлено, что пенсионерка, 1937 г.р., скончалась в селе Зеренде еще в 2021 году.

— В свою очередь, родной внук умершей, завладев ее пенсионной банковской карточкой, осознанно, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, скрыл факт смерти от уполномоченных органов и пользовался банковской картой скончавшейся и на систематической основе похищал пенсионные выплаты. В общей сложности злоумышленником было похищено более 4 млн тенге, тем самым он причинил государству ущерб в крупном размере, — поделились в ведомстве.

Прокуратурой Зерендинского района было начато досудебное расследование по п.1 ч.3 ст. 190 УК РК (мошенничество).

Зерендинский районный суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы. В доход государства взыскана также сумма ущерба.