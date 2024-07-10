4 млн тенге похитил акмолинец, снимая пенсию умершей бабушки

Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, факт хищения пенсионных денежных средств был выявлен в ходе анализа зерендинскими прокурорами. Было установлено, что пенсионерка, 1937 г.р., скончалась в селе Зеренде еще в 2021 году.
— В свою очередь, родной внук умершей, завладев ее пенсионной банковской карточкой, осознанно, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, скрыл факт смерти от уполномоченных органов и пользовался банковской картой скончавшейся и на систематической основе похищал пенсионные выплаты. В общей сложности злоумышленником было похищено более 4 млн тенге, тем самым он причинил государству ущерб в крупном размере, — поделились в ведомстве.
Прокуратурой Зерендинского района было начато досудебное расследование по п.1 ч.3 ст. 190 УК РК (мошенничество).
Зерендинский районный суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы. В доход государства взыскана также сумма ущерба.