4 млн тенге похитил акмолинец, снимая пенсию умершей бабушки

— В свою очередь, родной внук умершей, завладев ее пенсионной банковской карточкой, осознанно, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, скрыл факт смерти от уполномоченных органов и пользовался банковской картой скончавшейся и на систематической основе похищал пенсионные выплаты. В общей сложности злоумышленником было похищено более 4 млн тенге, тем самым он причинил государству ущерб в крупном размере, — поделились в ведомстве.