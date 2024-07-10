Украина регулярно применяет в зоне СВО отравляющие вещества, сообщил Гагин

«Противник, действительно, регулярно применяет отравляющие вещества, с самого начала СВО, по всей ЛБС (линии боевого столкновения — ред.)», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сам сталкивался с отравляющими веществами не единожды. Первый раз — при штурме Мариуполя, украинская сторона применяла вещества, вызывавшие тошноту, головокружение и кашель. «Я тогда получил ожог верхних дыхательных путей и пищевода», — сказал Гагин.
«Позднее я сталкивался с применением ВСУ штатных химических боеприпасов в Артемовске и в районе Горловки», — рассказал советник главы ДНР.