Украина регулярно применяет в зоне СВО отравляющие вещества, сообщил Гагин

Он отметил, что сам сталкивался с отравляющими веществами не единожды. Первый раз — при штурме Мариуполя, украинская сторона применяла вещества, вызывавшие тошноту, головокружение и кашель. «Я тогда получил ожог верхних дыхательных путей и пищевода», — сказал Гагин.