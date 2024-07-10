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Расширена зона поисков пропавшего под Челябинском подростка с ДЦП

Волонтёры не исключают, что мальчик мог уехать в соседний регион.

Зону поисков пропавшего в Еткульском районе 14-летнего Арслана Мохаммади расширили за пределы Челябинской области. Поисковики не исключают, что мальчик мог уехать на попутке в соседний регион — Башкирию, Свердловскую или Тюменскую область. Об этом пишет 74.ru со ссылкой координатора отряда «ЛизаАлерт» Александра Щукина.

По последней информации отряда «ЛизаАлерт», за несколько дней поисков Арслана исследовано более 2 тысяч километров территории. Для работы в заболоченной и труднодоступной местности поисковикам требуется техника повышенной проходимости: вездеход Tinger TF4, «Шерп» или другие автомобили с похожими характеристиками. Их владельцев просят помочь в поисках.

Водителей, проезжавших в районе Коркино в направлении посёлка Бектыш с 6 по 8 июля, просят отсмотреть записи с видеорегистраторов или передать их в отряд — поисковики по-прежнему ищут хоть какие-то следы подростка.

Добавим, что региональное МЧС также направило дополнительные силы на поиски Арслана.

«На 10 июля спланирована общая группировка в количестве 365 человек и 39 единиц техники. От МЧС России на поисковые работы направлена группировка из 80 человек и 10 единиц техники», — сообщили в ведомстве.