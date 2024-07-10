Расширена зона поисков пропавшего под Челябинском подростка с ДЦП

По последней информации отряда «ЛизаАлерт», за несколько дней поисков Арслана исследовано более 2 тысяч километров территории. Для работы в заболоченной и труднодоступной местности поисковикам требуется техника повышенной проходимости: вездеход Tinger TF4, «Шерп» или другие автомобили с похожими характеристиками. Их владельцев просят помочь в поисках.