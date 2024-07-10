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Виновнику смертельного ДТП вынесли приговор в Хабаровске

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сбил женщину.

Источник: Комсомольская правда

Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор виновнику смертельного ДТП. Мужчина сбил пешехода. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Пьяный водитель стал виновником ДТП, в котором погибла женщина. Ее сын признан потерпевшим по этому делу.

«Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении и лишению права управлять транспортными средствами на 2,5 года», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.

Суд постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевшего 700 тысяч рублей компенсации морального вреда и 137,15 тысячи рублей компенсации материального ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу.