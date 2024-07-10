Виновнику смертельного ДТП вынесли приговор в Хабаровске

Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор виновнику смертельного ДТП. Мужчина сбил пешехода. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Пьяный водитель стал виновником ДТП, в котором погибла женщина. Ее сын признан потерпевшим по этому делу.
«Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении и лишению права управлять транспортными средствами на 2,5 года», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
Суд постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевшего 700 тысяч рублей компенсации морального вреда и 137,15 тысячи рублей компенсации материального ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу.