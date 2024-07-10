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169 пассажиров седьмой час ждут вылета рейса Владивосток-Иркутск

Вылет запланирован был в 6.15 по местному времени 10 июля.

Источник: Комсомольская правда

Более 150 пассажиров рейса Владивосток-Иркутск ждут вылета утром 10 июля. В аэропорту люди находятся уже седьмой час. Сейчас Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав людей в связи с задержкой. Об этом КП-Иркутск рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

— По предварительной информации, в связи с поздним прибытием судна в аэропорту Владивосток (Кневичи) задержан рейс сообщением Владивосток — Иркутск одной из авиакомпаний, — добавляют в ведомстве.

Вылет запланирован был в 6.15 по местному времени 10 июля. Однако его пришлось перенести на 11.45 10 июля. Стоит отметить, что лететь рейсом Владивосток-Иркутск должны 169 пассажиров. Среди них есть и дети — 24-несовершеннолетних. Перевозчиком принимаются меры по обеспечению граждан водой и питанием.