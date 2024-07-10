В Хабаровске полиция раскрыла банду, вымогавшую деньги у девушек

По дороге он сказал, что ему нужно забрать важную посылку, и вывез девушку за пределы города. Там их встретили трое мужчин в балаклавах, которые раздельно посадили их в разные автомобили и потребовали деньги. Заявив, что молодой человек купил наркотики и они планируют сообщить в полицию, нападавшие предложили решить вопрос деньгами, требуя 250 тысяч рублей от каждого. Когда девушка отказалась, один из подельников начал угрожать ей муляжом гранаты, пугая, что она взорвется.