В Хабаровске полиция раскрыла банду, вымогавшую деньги у девушек

В Хабаровском районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении трех грабежей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В отдел поступило заявление от 24-летней жительницы Хабаровска, сообщившей о краже 210 тысяч рублей. По её словам, она познакомилась с молодым человеком на сайте знакомств, который пригласил ее покататься на автомобиле по ночному городу.
По дороге он сказал, что ему нужно забрать важную посылку, и вывез девушку за пределы города. Там их встретили трое мужчин в балаклавах, которые раздельно посадили их в разные автомобили и потребовали деньги. Заявив, что молодой человек купил наркотики и они планируют сообщить в полицию, нападавшие предложили решить вопрос деньгами, требуя 250 тысяч рублей от каждого. Когда девушка отказалась, один из подельников начал угрожать ей муляжом гранаты, пугая, что она взорвется.
Не зная о подделке и опасаясь за свою жизнь, девушка передала им смартфон и пароли от онлайн-банков. В итоге злоумышленники оформили кредит на её имя и перевели деньги себе. После этого ее отпустили, сообщив, что ее новый знакомый также заплатил и может идти домой.
В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали всех участников банды, возраст которых колебался от 21 до 33 лет. Трое из них оказались безработными. Были установлены еще два аналогичных случая. В одном из них жертва лишилась 60 тысяч рублей, а в другом случай не был доведен до конца из-за отказа банка в кредите, и девушку отпустили.
Выяснилось, что мужчина, знакомившийся с жертвами, сотрудничал с остальными и играл роль потерпевшего для убедительности. Автомобили он арендовал в каршеринге, выбирая дорогие модели для создания образа состоятельного ухажера. Организатором схемы был самый старший из группы, ранее судимый таксист.
Следственным отделом ОМВД России по Хабаровскому району возбуждено несколько уголовных дел по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабеж». Максимальное наказание по этим статьям — до 7 лет лишения свободы.
Все четверо злоумышленников задержаны и допрошены. Организатор помещен под арест, а остальные обязаны являться по вызову следствия.