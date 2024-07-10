Летний спортивно-оздоровительный лагерь, в котором детям якобы запрещают мыться, проверят в Бурятии

«Как ребята должны соблюдать личную гигиену?!», — пишут в соцсетях разъяренные родители детей, которые находятся в спортивно-оздоровительном лагере Бурятии. Обеспокоенные сибиряки пожаловались на ужасную обстановку в отрядах. Якобы некоторым ребятам запрещают принимать душ. А на улице стоит почти 30-градусная жара. Следственный комитет Бурятии начал проверку.
— В Железнодорожном районе по сообщению о нарушениях, допущенных руководством детского оздоровительного лагеря, проводится процессуальная проверка, — сообщили в ведомстве.
По словам родителей, детям разрешали принимать душ всего лишь один раз в неделю. Эти ограничения стали причиной того, что школьники начали просить забрать их домой. Кроме того, один из вожатых заболел серьезным инфекционным заболеванием.
— Следователями будет проверена деятельность администрации учреждения по организации отдыха и оздоровления детей, а также действующие организационные мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в период отдыха, — сообщили в СК.
Сейчас правоохранители проверяют всю информацию о нарушениях в лагере, которая появилась в социальных сетях. По завершении расследования будет дано заключение о действиях администрации детского оздоровительного учреждения в соответствии с законом.