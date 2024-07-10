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Двое мужчин получили ожоги на пожаре в общежитии Ангарска

Пламя разгорелось на четвертом этаже в 86 квартале Ангарска.

Источник: Комсомольская правда

После пожара в общежитии Ангарска двух мужчин увезли на «скорой» с ожогами. Пламя разгорелось ночью в пятиэтажном жилом доме в 86 квартале. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Иркутской области.

— На момент прибытия подразделений из окон квартиры на четвертом этаже шел густой черный дым. Самостоятельно эвакуировались 10 человек, — поделились в ведомстве.

В одной из квартир спасатели нашли двух мужчин с ожогами и отравлением дымом. Их передали медикам. Пламя бушевало на площади в 36 квадратных метров. Огонь быстро набрал силу из-за позднего обнаружения. Виновные и сумма ущерба устанавливаются.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 41-летнего мужчину приговорили к 6,4 годам колонии за аварию со смертельным исходом. В ДТП погибли две женщины.