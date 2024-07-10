Двое мужчин получили ожоги на пожаре в общежитии Ангарска

В одной из квартир спасатели нашли двух мужчин с ожогами и отравлением дымом. Их передали медикам. Пламя бушевало на площади в 36 квадратных метров. Огонь быстро набрал силу из-за позднего обнаружения. Виновные и сумма ущерба устанавливаются.