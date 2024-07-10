Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии 7-летнего мальчика засосало в шлюз водохранилища, идут его поиски

В башкирском Белорецке развернулась поисковая операция: спасатели ищут семилетнего мальчика, которого затянуло в шлюз местного водохранилища. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, четверо детей купались на реке Белой. Один из них в какой-то момент подплыл слишком близко к шлюзу и практически сразу скрылся под водой.

«На место выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС, ведутся поиски», — отмечается в сообщении.

Трагическим инцидентом заинтересовались в СК. Следователи вместе с сотрудниками полиции осмотрели место происшествия, опросили очевидцев.

В рамках доследственной проверки правоохранители установят причины и условия, которые способствовали произошедшему, отметили в СУ СК РФ по Башкирии.

несчастный случай