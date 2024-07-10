В Башкирии 7-летнего мальчика засосало в шлюз водохранилища, идут его поиски

По данным ведомства, четверо детей купались на реке Белой. Один из них в какой-то момент подплыл слишком близко к шлюзу и практически сразу скрылся под водой.
«На место выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС, ведутся поиски», — отмечается в сообщении.
Трагическим инцидентом заинтересовались в СК. Следователи вместе с сотрудниками полиции осмотрели место происшествия, опросили очевидцев.
В рамках доследственной проверки правоохранители установят причины и условия, которые способствовали произошедшему, отметили в СУ СК РФ по Башкирии.