В Новосибирске перед судом предстанет группа из 11 наркоторговцев

По данным следствия, 11 жителей сибирского региона в возрасте от 19 до 35 лет, работая в качестве закладчиков, совершили 42 попытки сбыта наркотиков и психотропных веществ в период с июля по октябрь 2023 года.
Группа действовала по заданию неизвестного лица, управляющего интернет-магазином запрещенных веществ. Заказчик снабжал участников криминальной схемы крупными партиями наркотиков, которые затем фасовались и прятались в тайниках по всей области.
Противоправная деятельность группы была пресечена. В ходе обысков и личных досмотров полицейские изъяли около 3 килограммов наркотических средств.
Злоумышленникам предъявили обвинение по части 4 статьи 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области изъяли 1,5 тонны фальсифицированной молочной продукции. Редакция также писала о том, что очередное подпольное казино накрыли в Новосибирске.
Егор САФРОНОВ.